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Россия предлагает распространить систему "Меркурий" на ЕАЭС

Вице-премьер Алексей Гордеев отметил, что к системе электронной ветсертификации уже пригласили присоединиться белорусских производителей сырья и готовой продукции

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия обсуждает с партнерами возможность распространения системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" на страны ЕАЭС. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Гордеев в кулуарах бизнес-форума "Россия - Монголия. Ведение бизнеса на едином рынке ЕАЭС".

"Мы сейчас в стране практически завершили внедрение этой системы ("Меркурий" - прим. ТАСС). Сейчас мы предложили, чтобы вошли и наши белорусские партнеры, имеется в виду все производители сырья и готовой продукции. Сейчас мы обсуждаем, как сделать так, чтобы это вообще стало системой ЕАЭС, именно [система] "Меркурий", - сказал Гордеев.

О системе

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года. Сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. Исключение составляла молочная продукция. С 1 июля 2018 года в "Меркурий" вошли сгущенное молоко и сливки, сливочное масло и сыры. С 1 ноября 2019 года в нее входит оставшаяся часть готовой молочной продукции.

В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Россельхознадзор рассчитывает, что она позволит пресечь нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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