Приморский край ищет зарубежных партнеров для создания российских экранопланов

ПЕКИН, 4 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Приморский край прорабатывает варианты по созданию на территории региона предприятия с участием иностранных инвесторов по производству российских экранопланов. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель директора департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Колмогоров.

"Проект по совместному производству экранопланов достаточно интересен. Была проведена серия переговоров, в том числе и с китайской стороной, которая проявляет к этому большой интерес", - рассказал он.

Готовность к сотрудничеству

По словам Колмогорова, разработки по созданию аналогичных транспортных средств ведутся и в других странах, но пока ни одна из них не запустила экранопланы в коммерческую эксплуатацию. Чиновник уточнил, что китайский бизнес готов инвестировать в соответствующий проект, но с условием создания производства в Китае, где на инновационное развитие выделяются большие средства.

"Китай готов предоставить деньги из государственных фондов, но при соответствующем условии. Однако российский инициатор проекта настаивает на том, чтобы производство было в России", - добавил он. По словам Колмогорова, вероятность того, что китайская сторона согласится на условия России, пока довольно низкая.

Он также подчеркнул, что скоростные морские транспортные линии хотят развивать многие государства, однако они обычно предпочитают, чтобы производство размещалось на их территории. "Этот интерес есть, его проявляют и другие страны, в частности, Вьетнам, Индонезия, Республика Корея, Сингапур, Филиппины и Япония. У них большие водные пространства и порой существует осязаемая проблема - доехать из одной точки в другую, - пояснил он. - Этот вид транспорта позволяет на большой скорости с комфортом добраться из одного морского порта в другой".

Как отметил Колмогоров, на текущем этапе для реализации проекта требуются "смелые инвесторы". "Насколько мне известно, инициатор проекта готов организовать крупноузловую сборку, а весь технологический процесс по изготовлению узлов и агрегатов будет на территории РФ. Пока конкретных наработок нет, только встречи, - сообщил он. - Ведутся опытно-конструкторские работы, и я надеюсь, что в следующем году будет изготовлена действующая двухместная модель аппарата".

Камень преткновения

"Думаю, что инвесторов останавливает еще и то, что пока у нас нет прототипа, и потенциальные партнеры не до конца верят в проект, - пояснил замдиректора департамента. - Аналогичные разработки ведутся во многих странах, но еще никто не запустил их в коммерческую эксплуатацию".

По словам Колмогорова, проект финансирует компания-инициатор, которая уже привлекла инвестиции в размере 2 млн рублей из инновационного фонда по программе "Старт-1".

"В следующем году они планируют привлечь инвестиции фонда "Сколково". Пока что ведутся опытно-конструкторские разработки, на стадии изготовления радиоуправляемая модель, а затем будут проведены испытания, внесены изменения в конструкцию", - сообщил он.

Чиновник добавил, что весь этот процесс пока держится на энтузиазме, знаниях и личном опыте инициаторов. "Я думаю, у них все получится, но потребуется немного больше времени. Конечно, если бы были инвестиции или более существенная господдержка, это все пошло бы быстрее", - подытожил он.

Экраноплан - высокоскоростное транспортное средство, которое осуществляет полеты над водой на высоте нескольких метров. По международной классификации оно относится к морским судам.