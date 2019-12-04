Премьер Чехии отверг требования аудиторов Еврокомиссии вернуть $19,5 млн дотаций

ТАСС, 4 декабря. Премьер Чехии Андрей Бабиш не намерен возвращать Евросоюзу 451 млн чешских крон ($19,5 млн) дотаций, которые, по данным аудиторов Еврокомиссии, были переданы связанному с ним холдингу "Агроферт". Заявление главы правительства приводит в среду Чешское телеграфное агентство (ЧТК).

"Для этого нет никаких причин. Я считаю абсурдным, что европейские аудиторы искажают чешский закон и учат нас, как его использовать", - заявил Бабиш депутатам чешского парламента во время дебатов об утверждении госбюджета на 2020 год.

Аудиторы ЕК по итогам проверки принадлежащего Бабишу холдинга "Агроферт" потребовали вернуть 451 млн чешских крон ($19,5 млн) выданных дотаций. В отчете содержится вывод, что Бабиш на посту премьера может воздействовать на процесс распределения правительством дотаций из госбюджета и фондов Евросоюза в пользу связанных с ним компаний.

"Агроферт" является одной из крупнейших европейских аграрных компаний. В состав холдинга входит 200 фирм из Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Германии и Нидерландов. Там задействовано свыше 32 тыс. сотрудников. Сам Бабиш подчеркивает, что с уходом из бизнеса в большую политику передал управление принадлежащего ему холдинга попечительскому фонду, как того требует чешское законодательство, и не оказывает на его деятельность никакого влияния. Поэтому он отрицает наличие конфликта интересов.

По данным ЧТК, у Чехии есть два месяца для того, чтобы принять решение о том, согласна ли она с выводами аудита Еврокомиссии. В случае несогласия Чехия имеет право потребовать обсуждения выводов аудита на специальном заседании ЕК. В четверг результаты аудита будут обсуждаться депутатами чешского парламента.