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В Дагестане планируют построить три молочно-товарных комплекса на тысячу голов скота

Для реализации инвестпроекта, которое запускается для расширения производства на экспорт, предприятие намерено использовать привлеченные средства

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Руководство мясокомбината в Кизлярском районе Дагестана планирует строительство в трех селах Тарумовского района молочно-товарных комплексов общей мощностью на 1 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэрии Кизляра.

"Кизлярский Урицкий мясокомбинат планирует построить в трех селах Тарумовского района современные молочно-товарные комплексы, рассчитанные на содержание одной тысячи голов крупного рогатого скота. Самый крупный из этих комплексов, рассчитанный на 400 с лишним голов КРС, построят в селе Александро-Невское, где предприятие благодаря поддержке главы Дагестана арендовало более тысячи гектаров земли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще два комплекса появятся в населенных пунктах Карабаглы и Рассвет - на 300 и 200 с лишним голов КРС скота соответственно. "Руководство мясокомбината для работы на новых предприятиях планирует привлекать местное население", - добавил представитель пресс-службы.

Он отметил, что проект планируется реализовать до 2025 года. "Для реализации инвестпроекта, которое запускается для расширения производства на экспорт, предприятие намерено использовать привлеченные средства", - сказал собеседник ТАСС, не уточнив необходимый объем инвестиций.

По данным пресс-службы, сегодня предприятие ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат" является в Дагестане одним из лидеров по переработке мяса и выпуску колбасных изделий, его мощность составляет до 10 тонн мясной продукции в сутки, которая реализуется в Чечне, Ставрополе, Ростове и Волгограде. Запущен новый цех по производству мясных консервов.

Комбинат производит большой ассортимент полуфабрикатов - более 80 наименований колбасы и 20 видов консервов. В 2017 году мясокомбинат начал поставки баранины в Иран, их объем уже превысил 700 тонн. В соответствии с республиканским приоритетным проектом "Создание агропромышленного комплекса по переработке продукции животноводства в Республике Дагестан" на предприятии запущен убойный цех по стандартам "Халяль", одобренный муфтиятом республики.

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