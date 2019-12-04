Мосгорсуд признал законным арест 130 тыс. рублей партнера фонда Baring Vostok Дельпаля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду оставил под арестом в качестве обеспечительной меры по делу о мошенничестве счета партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, на которых находится около 130 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Согласно материалам дела, на счетах Дельпаля арестовано 11 тыс. рублей, €960, 415 австралийских долларов, $143, 430 швейцарских франков. По мнению следствия, арестованные деньги могут быть использованы для возмещения ущерба в случае вынесения обвинительного приговора по делу.

Мосгорсуд в среду также признал законным арест 7,5 млн рублей на счете основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, но направил на новое рассмотрение ходатайство об аресте его московской квартиры.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Помимо него, по делу проходят партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров. Дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви, введя в заблуждение совет директоров банка, организовал схему, в результате которой кредит, полученный ПКБ от "Восточного", был зачтен уступкой акций ПКБ, реальная стоимость которых составляла 600 тыс. рублей.