В России представили цифровой сервис для защиты прав на уникальный дизайн

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ассоциация специалистов предметного дизайна и Ассоциация IPChain представили в Москве цифровой сервис для работы с результатами интеллектуальной деятельности - платформу www.russiandesigncouncil.org. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Ассоциации IPChain.

"На данной платформе дизайнеры смогут распоряжаться своими правами, делегировать их, регулировать претензии, охранять интеллектуальный капитал", - отметили в пресс-службе.

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев проинформировал, что дизайнеры могут не только зафиксировать права, но и проверить, не заимствовали ли они что-то неправомерно, а, кроме того, заключить контракт и, если это будет необходимо, доказать в суде свое авторство. Кроме того, каждый пользователь платформы может легко зафиксировать создание объекта или передачу права на него.

Матвеев полагает, что для дальнейшего полноценного функционирования цифровой системы необходимо совершенствовать законодательство. Он напомнил, что при содействии Федерации интеллектуальной собственности и фонда "Сколково" удалось "внести в государственную программу "Цифровая экономика" 14 законопроектов". "Инициативы направлены и на то, чтобы суды воспринимали информацию на базе блокчейн в качестве доказательства, а не требовали от вас письменного контракта. На деле это будет происходить так: дизайнер загрузит свой эскиз на сервис, который входит в инфраструктуру IPChain. Сервис сам знает, какую информацию об этом объекте нужно записать в блокчейн, он сформирует доказательство вашего авторского права", - пояснил он.

Советник президента Ассоциации IPChain по маркетингу и PR Евгения Дорофеева подчеркнула, что создание цифрового сервиса для защиты прав на дизайнерские произведения продиктовано запросами индустрии. "Мы спрашивали российских и иностранных дизайнеров об их отношении к защите прав на свои произведения. Около 80% отметили, что если бы был простой, удобный механизм защиты прав, то они бы, безусловно, им воспользовались", - отметила она.

Сервис, по ее словам, позволяет не просто защитить объекты, но и расширить границы его применения, повысить капитализацию. "Часто бывает, что творцами используются неожиданные сочетания, например, дизайн одежды в мебели или дизайн ткани в интерьере салона автомобиля, в иллюстрациях книг. IPChain - это сеть с особой философией, способная расширить возможности авторов с учетом самых современных подходов в искусстве оформления, дизайна", - добавила Дорофеева.