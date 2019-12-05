Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Сибирский Спас-Мед"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 4 декабря 2019 года отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у страховой медицинской компании "Сибирский Спас-Мед", говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с добровольным отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

АО СМК "Сибирский Спас-Мед" - небольшая страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Компания входит в состав группы "Сибирский Спас". По итогам 2017 года на рынке ОМС организация занимала 38-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных. Компания имеет филиалы в Новосибирске, Красноярске и Абакане и более 20 пунктов выдачи полисов ОМС в Кемеровской области, Красноярском крае и Республике Хакасия, головной офис находится в Новокузнецке.