Регионы не согласились с оценкой Минфина РФ неэффективности льгот для бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Российские регионы не согласились с оценкой Минфина о неэффективности преференций по налогам на прибыль и имущество. По их мнению, льготы помогают увеличивать доходы бюджетов, создавать высокотехнологичные рабочие места, повышать инвестиционную привлекательность, а в условиях Крайнего Севера без таких льгот и вовсе не привлечь бизнес в регион.

В конце ноября газета "Известия" со ссылкой на расчеты Министерства финансов РФ сообщила, что преференции для бизнеса по налогу на прибыль и имущество по итогам 2018 года оказались неэффективными в 25 субъектах России. Из-за послаблений по налогам региональные бюджеты недополучили 211 млрд рублей.

По данным Минфина, льготы для бизнеса по налогу на прибыль "в полном объеме признаны неэффективными" в 15 регионах - Брянской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Новгородской, Астраханской и Оренбургской областях, Карелии, Туве, Бурятии и Карачаево-Черкесии, а также в Краснодарском, Камчатском, Красноярском краях и Чукотском АО. В среднем по стране субъекты нерационально используют более 30% таких преференций из их общего объема.

Методика подсчета

В одном из "неэффективных" регионов - Владимирской области - отмечают, что эффект от предоставляемых льгот оценивается по утвержденной постановлением губернатора методике. "Налоговые льготы, предоставляемые инвесторам по налогу на прибыль и налогу на имущество, оцененные по критериям в соответствии с постановлением, являются эффективными. Основным критерием оценки эффективности налоговых льгот является превышение суммы уплаченных организациями налогов в бюджеты всех уровней по отношению к сумме предоставленных налоговых льгот", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы департамента финансов, бюджетной и налоговой политики области.

Он добавил, что Минфин в 2019 году утвердил новую методику оценки эффективности налоговых льгот и на основании ее провел анализ преференций в регионах. По словам собеседника агентства, теперь власти Владимирской области будут использовать в оценке методику федерального ведомства. В свою очередь, в пресс-службе департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области уточнили агентству, что за последние три года господдержку инвестиционной деятельности получили 28 организаций области, создано более 1 тыс. новых рабочих мест, что является серьезным показателем для региона.

"Предоставление налоговых льгот инвесторам призвано стимулировать приток инвестиций в экономику региона, и, как следствие, в перспективе обеспечивать рост налогооблагаемой базы и прирост налоговых поступлений в региональный бюджет", - отметил представитель пресс-службы ведомства.

Признают эффективность льгот и в Оренбургской области, где их объем в 2018 году в денежном выражении составил 3,76 млрд рублей (из них немногим более 3 млрд рублей - по налогу на прибыль, 0,67 млрд руб. - налог на имущество). "При этом объем инвестиций, осуществленных предприятиями, превысил 61 млрд рублей, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области возрос на 5,4 млрд рублей и составил 19,7 млрд рублей. То есть рост налоговых поступлений в 2018 году в 1,4 раза превысил объем предоставленных налоговых льгот. В то же время достигнуты все показатели, предусмотренные в заключенных между правительством Оренбургской области и предприятиями инвестиционных договорах", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Без льгот инвестор не пойдет

Власти Карелии отмечают, что без применения особого режима работа некоторых предприятий стала бы невозможной в силу больших затрат на производства в условиях Крайнего Севера. "В 2019 году заключено инвестиционное соглашение с филиалом АО "АЭМ - технологии" "Петрозаводскмаш". Это единственное предприятие Республики Карелия, осуществляющее производство ядерных реакторов и их составных частей. Возможность применения пониженной ставки налога на имущество организаций для головной организации (госкорпорации "Росатом") является ключевым фактором для сохранения в Республике Карелия - на территории, приравненной к районам Крайнего Севера и неконкурентной по затратам - мощностей по производству оборудования для АЭС", - привели пример в пресс-службе местного Минэкономразвития.

Там добавили, что ввод налоговых льгот также способствует повышению инвестиционной привлекательности региона. В том числе за счет таких механизмов Карелии удалось в 2019 году подняться на девять позиций - до 47 места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ).

С тем, что без льгот в ряд регионов инвестор просто не придет, согласен и бизнес. По мнению генерального директора АО "Оренбургские минералы" Андрея Гольма, инвесторы наверняка откажутся от реализации проектов в Оренбургской области, если отменить налоговые льготы. "Заставить прийти сюда инвесторов очень сложно, у меня есть опыт, я убеждал акционеров начинать те или иные проекты только тем, что есть льготы. Если льготы не давать, инвесторы точно не придут. Все регионы борются за инвесторов, а кроме как за счет налоговых льгот никак не победить", - считает он.

Спикер думы Астраханской области Игорь Мартынов высказал ТАСС мнение, что если региональный бюджет недополучает средств по причине предоставления льгот, то предприниматели, которые их получают, должны позаботиться о социальной составляющей. "Создавать рабочие места, развивать производственную базу. Мы ведем такую работу, продолжаем работу по выявлению неэффективных налоговых льгот по региональным и местным налогам", - уточнил он.

Кроме того, необходимо предусмотреть компенсацию в полном объеме бюджетам субъектов и местным бюджетам недополученных доходов. Речь идет о тех случаях, когда в связи с изменением федерального законодательства устанавливаются льготы по налогам, доходы от которых полностью или частично зачисляются в бюджеты субъектов России или местные бюджеты".

Новые механизмы

Местные власти отмечают, что в регионах постоянно ведется анализ применения существующих льгот и их эффективности, вместо неэффективных вводятся новые преференции. В комитете финансов Петербурга отмечают, что регулярный мониторинг действующего регионального налогового законодательства позволил исключить ряд неэффективных льгот и заменить часть из них на субсидии. По словам представителя пресс-службы комитета, некоторые льготы были отменены из-за их низкой востребованности, отсутствия четкого результата их применения и т. д. В то же время Петербург будет продолжать оказывать меры налоговой поддержки, добавил собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС заместитель департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Роман Колупаев, власти региона разработали проект закона, устанавливающий порядок признания инвестора участником регионального инвестиционного проекта, соответствующие организации с 1 января 2020 года смогут применять пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 10% вместо 20%. "Соответствующий проект закона одобрен правительством автономного округа и направлен на рассмотрение в думу. Ожидается, что в течение 2020 года более 50 инвесторов воспользуются данной возможностью. Общий объем инвестиций планируется на уровне около 3 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь Краснодарский край стал в 2019 году одним из пилотных регионов РФ по предоставлению налоговых преференций участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В Законодательном собрании Краснодарского края ТАСС сообщили, что депутаты утвердили закон о предоставлении с 2020 года налогового вычета по налогу на прибыль до 90% и отмены для них налога на имущество на вновь вводимые объекты недвижимости.

"Экономическим эффектом от этой льготы будет являться увеличение объема производства продукции и, соответственно, выручки от продажи товаров, увеличение рабочих мест, рост заработной платы, увеличение среднегодовой стоимости имущества, что в конечном итоге приведет к увеличению налоговых поступлений в краевой бюджет", - сообщили ТАСС в Министерстве экономики Краснодарского края, отметив, что сейчас в нацпроекте принимают участие 34 предприятия, в 2020 году к ним присоединятся еще 38. Заявки о намерениях получать налоговый вычет подали уже десять компаний.

Для дотационных регионов эффективное распределение льгот особенно важно. Так, в Министерстве финансов Карачаево-Черкесской Республики отметили, что большинство льгот в регионе носят долговременный характер, в зависимости от того, к какой категории они отнесены. "Так как мы дотационные, для нас наибольшую важность имеет бюджетная составляющая, то есть как эта льгота повлияет на бюджет этой организации за весь период ее действия. А мы озабочены тем, чтобы эта категория плательщиков, которая пользуется льготами, чтобы их объемы платежей ежегодно росли", - сказала собеседница агентства.

Он добавила, что в зависимости от срока действия и категории, в регионе есть льготы не только по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль, но и и по упрощенной системе налогообложения, отдельные категории для особой экономической зоны и для инвесторов. В соответствии с региональным законодательством, налоговые льготы в 2018 году были предоставлены 23 категориям налогоплательщиков, воспользовались предоставленными льготами 17 категорий на общую сумму 176 млн рублей.