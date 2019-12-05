Венгерская фармацевтическая компания запустила маркировку лекарств для России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Производственные линии венгерской фармацевтической компании "Гедеон Рихтер" в разных странах готовы к маркировке лекарственных средств для российского рынка, сообщила в четверг пресс-служба компании.

В РФ пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка станет обязательной для всех фармпроизводителей с начала 2020 года.

"Дан старт полного подключения всех линий компании, производящих препараты для российского рынка в Венгрии, Румынии, Польше, Германии и, конечно, России, к проекту сериализации (маркировки - прим. ТАСС). "Гедеон Рихтер" технически может маркировать выпускаемую продукцию", - приводит пресс-служба слова представителя "Гедеон Рихтер" в Москве Натальи Волович. Она также отметила, что в компании ожидают доработки последнего уровня программного обеспечения (ПО) модуля SAP.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором проекта маркировки в России, подчеркнули, что пополнить список фармпроизводителей, приступивших к выпуску коммерческих партий препаратов до даты старта обязательной маркировки, позволила слаженная совместная работа. "Будем и дальше создавать условия не только для производителей, но и всех других участников оборота, позволяющие путем заблаговременного перехода на работу с маркированными партиями лекарств обеспечить себе наиболее комфортный вход в обязательный режим", - прокомментировал гендиректор "Оператор-ЦРПТ" Дмитрий Алхазов.