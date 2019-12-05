Московскому аэропорту Домодедово официально присвоили имя Михаила Ломоносова

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Имя ученого-естествоиспытателя Михаила Ломоносова сегодня официально присвоили международному аэропорту Домодедово, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии.

В интерьере Домодедово имя Ломоносова теперь указывается параллельно с привычным наименованием аэропорта. Кроме того, портрет ученого разместили и на фасаде здания аэропорта. В церемонии приняли участие директор Домодедово Игорь Борисов, вице-президент Российской академии наук Юрий Балега, советник президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Борисов в ходе мероприятия анонсировал серию выставок и лекций, которые теперь будут проходить в специальной зоне аэропорта - "Территории открытий".

Как ранее сообщал Росреестр, присвоение аэропортам имен известных личностей не приведет к изменению официальных названий.

Президент России Владимир Путин 31 мая подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам страны. Конкурс проводился в конце 2018 года на основе общенародного интернет-голосования. По данным сайта "Великие имена России", в финальном этапе выборов приняли участие более 4,8 млн человек. По его итогам, в частности, московскому аэропорту Домодедово присвоено имя ученого Михаила Ломоносова, аэропорту Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, аэропорт Шереметьево получил имя поэта Александра Пушкина, в честь поэта Михаила Лермонтова назван аэропорт Минеральных Вод, аэропорт Симферополя получил имя художника Айвазовского, воронежский - имя Петра I.

Имена известных исторических личностей также получили воздушные гавани Анадыря, Анапы, Архангельска, Астрахани, Белгорода, Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Калуги, Краснодара, Красноярска, Магадана, Мурманска, Нижневартовска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нового Уренгоя, Норильска, Омска, Пензы, Петропавловска-Камчатского, Пскова, Самары, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Томска, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Чебоксар, Челябинска, Южно-Сахалинска и Якутска.