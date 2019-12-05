Медведев: уходящий год стал стабильным для экономики и соцсферы России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Уходящий год стал стабильным для экономики и социальной сферы России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"В целом наша экономика и социальная сфера этот год прожили абсолютно нормально, стабильно - и это самое главное, с учетом того, что мы помним разные годы и разные проблемы, которые так или иначе возникали", - сказал он.

Медведев отметил, что работа по поддержке уязвимых слоев населения будет продолжена. "Работа по реальным располагаемым доходам, по тем деньгам, которые люди реально получают на руки, конечно, будет продолжена. И мы постараемся сделать так, чтобы такая поддержка доходила до наиболее уязвимых слоев населения", - сказал он.

Председатель правительства добавил, что необходимо снизить административные барьеры для ускорения экономического роста РФ. При этом Медведев отметил, что деловой климат в России неидеален, в том числе из-за избыточной активности правоохранительных органов.

Закон об инвестиционной деятельности позволит увеличить число новых проектов в РФ, заявил Медведев.

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