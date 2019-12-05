Продажу пива на стадионах могут разрешить не только во время футбольных матчей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Продажа пива на стадионах может стать легальной не только во время футбольных матчей. Поправки, распространяющие это послабление и на другие виды спорта, будут предложены ко второму чтению законопроекта, разрешающего продажу пива на соревнованиях по футболу, сообщил в четверг автор инициативы, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев.

"Ко второму чтению будут приняты поправки со всеми остальными видами спорта. Мы всех опросили, все прислали [ответ с согласием], это все клубы, все [спортивные] федерации", - заявил он на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, который рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении.

"Он [законопроект] будет ко второму чтению, я услышал замечания, расширен по видам спорта, однозначно. Деньги все, внебюджетные источники, которые необходимы сейчас для развития спорта <...> и поддержания материально-технической базы самих стадионов - необходимая сейчас вещь. <...> И мировой опыт проведения спортивных соревнований показывает, что пиво не является источником алкоголизации общества", - добавил Свищев.

Автором инициативы наряду со Свищевым выступил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР). Документом предлагается "разрешить розничную продажу пива и пивных напитков <...> в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу". Исключения составят детско-юношеские соревнования. При этом организаторы чемпионатов должны будут направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. В октябре правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте РФ. Против такой инициативы традиционно выступает Минздрав.