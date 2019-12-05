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Немецкий бизнес предложил разработать Пакт стабильности и роста для восточной Украины

Ожидается, что "первоначальная острая потребность в финансировании" в рамках восстановления составит не менее €3 млрд

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Восточный комитет немецкой экономики (ВКНЭ) выступил с предложением разработать Европейский пакт стабильности и роста для восточной Украины с участием как можно большего числа государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении комитета.

"После более чем пяти лет войны, в течение которых миллиарды были потрачены на разрушение ценностей и перспектив, настало время положить конец этому конфликту и инвестировать в будущее людей восточной Украины, а значит и будущего нашего континента. Мы предлагаем разработать Европейский пакт стабильности и роста восточной Украины", - отмечается в документе за подписью председателя организации Оливера Хермеса.

"В этом пакте, наряду с Украиной, Россией и странами ЕС, должно принять участие как можно больше других государств ОБСЕ", - подчеркивается в документе. В комитете считают, что "осуществление мер, предусмотренных пактом, может начаться после создания условий для их надлежащего и эффективного применения" - "для этого на востоке Украины должно замолчать оружие, должны быть проведены свободные выборы, а также должны быть юридически закреплены и реализованы положения минских соглашений".

Хермес подчеркнул, что "саммит ["нормандской четверки"] в Париже представляет собой исторический шанс": "сейчас все необходимо делать для того, чтобы создать новые мосты, чтобы снова двигаться навстречу друг другу".

В организации считают, что "восстановление на востоке Украины - это международная задача". "Для того, чтобы воспользоваться предоставляющейся возможностью достижения долгосрочного мира, в 2020 году должна быть организована Международная конференция доноров для сбора средств на восстановление восточной Украины, - говорится в заявлении комитета. - ОБСЕ, и в частности, страны-посредники от "Нормандии" - Франция и Германия, могли бы взять на себя ведущую роль". Как ожидается, "первоначальная острая потребность в финансировании составит не менее €3 млрд".

"Эти средства должны использоваться исключительно в муниципалитетах, пострадавших от войны, и в равной степени по обе стороны от нынешней линии соприкосновения", - отмечают в комитете экономики. Для администрирования расходов предлагается создать Фонд восстановления в Европейском банке реконструкции и развития. "Возможно в дальнейшем превратить пострадавшие от войны регионы в крупную особую экономическую зону", - считают в Восточном комитете немецкой экономики, отмечая, что "с целью преодоления существующих конфликтов и постоянного улучшения экономических отношений мы предлагаем регулярно проводить экономический триалог с участием ответственных политиков и экспертов с Украины, из России и ЕС с привлечением бизнес-ассоциаций".

О комитете

Созданный в октябре 1952 года, ВКНЭ представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединял более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены Восточного комитета германской экономики и другой организации - Восточноевропейского объединения германской экономики - единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием "Восточный комитет германской экономики" [Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., зарегистрированное объединение).

Теги
УкраинаГермания
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