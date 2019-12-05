Правительство РФ намерено увеличить грузоперевозки по Севморпути к 2035 г. до 160 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассчитывает, что к 2035 году объем перевезенных грузов по Северному морскому пути (СМП) достигнет отметки в 160 млн тонн, что вдвое превышает показатели, запланированные на 2024 год в рамках федерального проекта, сообщил в четверг на пленарном заседании форума "Арктика: настоящее и будущее" заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Куратором федерального проекта "Северный морской путь" является Росатом. Цель проекта - развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн тонн в 2024 году. В ноябре 2019 года пресс-служба Росатома заявила о том, что целевой показатель федерального проекта в этом году по проводке грузов в объеме 26 млн тонн по Севморпути достигнут досрочно.

"За счет активного освоения минерально-сырьевых центров будут интенсивно расти грузоперевозки по Северному морскому пути, а значит будет развиваться его инфраструктура и судостроение. С учетом принятых уже в этом году решений, у меня нет сомнений в достижении объема в 80 млн тонн в 2024 году. Более того к 2030 году этот объем может увеличиться до 120 млн тонн, а к 2035 году до 160 млн тонн", - сказал Крутиков.

По его словам, в ближайшие 10 лет объем грузоперевозок по Северному морскому пути будет "практически полностью формироваться за счет российских грузоотправителей". "Именно удовлетворение их потребности в ледоколах, безопасности, связи, создаст базу для круглогодичного прохождения судов с коммерческой скоростью. А это самое необходимое (правда, недостаточное) условие для переключения на Севморпуть международных грузов. Мы ставим перед собой цель сделать Севморпуть глобальным конкурентоспособным транспортным коридором и начиная с 30-х годов наращивать объем международных перевозок", - сказал заместитель министра.

В ноябре представители Росатома отмечали, что основной прирост грузопотока в 2019 году произошел за счет проекта "Ямал СПГ". Также произошло увеличение количества отгружаемой нефти с Арктического отгрузочного нефтяного терминала Новопортовского месторождения "Ворота Арктики". В 2018 году был принят федеральный закон, наделяющий госкорпорацию полномочиями в сфере развития и функционирования СМП. Управление Северным морским путем строится на принципе "двух ключей" - за нормативное регулирование отвечает Минтранс России, а за коммерческие и хозяйственные функции - Росатом.

О форуме

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был подписан в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. 30 ноября в Минвостокразвития сообщали, что ведомство завершило работу над проектом стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Девятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 5-7 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. По данным организаторов, в форуме принимают участие около 2,5 тыс. делегатов от 40 регионов России и 20 зарубежных стран. Участники обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, сохранение животного мира в Арктике, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, совершенствование технологий строительства в арктических условиях и другие темы.