Комитет Госдумы одобрил размещение ЦБ данных о банках, в которые запрещен прием вкладов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на раскрытие Банком России информации о вводимых запретах на привлечение денежных средств физлиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов физлиц в банках. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 10 декабря.

Законопроект предусматривает, что по истечении двух дней после направления ЦБ кредитной организации предписания о введении запретов соответствующая информация размещается на официальном сайте Банка России в интернете. Информация должна быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций - в день размещения на сайте Банка России соответствующей информации.

"Целью планируемых изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности Банка России и доступа потребителей банковских услуг к информации о финансовом состоянии банков", - говорится в пояснительной записке к документу.