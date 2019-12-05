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Китайская компания намерена построить завод мясопродуктов под Тверью стоимостью $15 млн

Предварительные договоренности о реализации проекта достигнуты во время бизнес-миссии делегации региона в Китайскую Народную Республику

ТАСС, 5 декабря. Китайская компания Jiangsu Qianmu Biotechnology Co., Ltd планирует построить в Тверской области завод по выпуску мясных продуктов, объем инвестиций оценивается в $15 млн. Предварительные договоренности о реализации проекта достигнуты во время бизнес-миссии делегации региона в Китайскую Народную Республику (КНР), сообщила пресс-служба областного правительства.

"В рамках бизнес-миссии в Китай министерством экономического развития Тверской области достигнута предварительная договоренность о строительстве совместно с компанией Jiangsu Qianmu Biotechnology Co., Ltd завода по производству мясных продуктов на территории Верхневолжья. В настоящее время ведется работа по подбору земельных участков. Планируемый объем инвестиций - $15 млн", - говорится на официальном сайте правительства региона.

По данным пресс-службы, планируется, что детали проекта станут известны в январе 2020 года во время приезда в Тверь делегации инвесторов из Китая.

По мнению губернатора Игоря Рудени, расширение международного сотрудничества Тверской области будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса региона. "В ближайшие годы мы должны увеличить количество субъектов предпринимательства практически на пять тысяч - это означает создание 35 тысяч новых рабочих мест. Необходимо обеспечить на территории региона развитие крупных инвестиционных проектов, которые дадут рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления", - цитирует пресс-служба Руденю.

Всего проведены переговоры с 15 компаниями провинции Цзянсу, в том числе о возможности экспорта из Тверской области комплектов для возведения деревянных домов, строительных инструментов, отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияКитайТверская область
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