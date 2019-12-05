WSJ: США не согласовали с КНР наращивание закупок американской сельхозпродукции

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. США не удается в настоящее время согласовать с Китаем параметры увеличения закупок американской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, Вашингтон в последние дни настроен не слишком оптимистично относительно перспектив выхода на первую фазу торгового соглашения с КНР. Камнем преткновения стал вопрос объема американской сельскохозяйственной продукции, которую Китай готов закупать в дальнейшем. Президент США Дональд Трамп надеется убедить Пекин закупать продукцию американского агросектора на сумму до $50 млрд в год. Данный показатель в прошлом году составлял всего лишь $8,6 млрд, а до эскалации торговой войны в 2018 году вдвое уступал планке, установленной Трампом сейчас, поясняет газета.

Согласно публикации, администрация США хочет, чтобы Пекин четко определил планы закупки американской сельскохозяйственной продукции. При этом Вашингтон не заинтересован в том, чтобы Китай увязывал реализацию таких планов с ситуацией на рынке или иными обязательствами КНР в области торговли. Пекин, однако, не спешит связывать себя подобными обещаниями и хочет сохранять известное пространство для маневра в плане первоочередности закупок агропродукции у других партнеров.

По данным газеты, стороны также еще не договорились о размере снижения американских пошлин на импорт китайских товаров и услуг.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки об урегулировании двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

7 ноября официальный представитель Минкоммерции КНР заявил, что Китай и США должны одновременно отменить часть действующих дополнительных пошлин на товары друг друга, чтобы стороны смогли достичь первой фазы торговой сделки, однако им необходимо обсудить, сколько именно пошлин должны быть отменены. Однако глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро спустя несколько дней заявил, что стороны не обсуждают отмену пошлин для достижения первой фазы торговой сделки, так как, по его словам, повышенные тарифы "являются лучшей страховкой для США" и средством, позволяющим "быть уверенными в добрых намерениях Китая при ведении переговоров".