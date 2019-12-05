Путин встретится в Сочи с представителями бизнеса Германии

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится в Сочи с представителями бизнеса Германии, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Могу это подтвердить, - отметил Песков, комментируя слова председателя правления Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Михаэля Хармса. - Традиционная встреча, которую ждут германские бизнесмены". Представитель Кремля добавил, что бизнес ФРГ широко представлен в России и ценится в стране. "Равно как и для бизнесменов других стран, для них [бизнесменов из Германии] создают максимально комфортные условия для работы, а сами предприниматели имеют планы по расширению своего бизнеса", - сказал Песков. "Все эти вопросы и будут обсуждаться с президентом Путиным", - резюмировал он.

Накануне Восточный комитет немецкой экономики опубликовал заявление, в котором отмечается, что германский бизнес рассчитывает обсудить на предстоящей встрече вопросы реализации текущих проектов и запланированные инвестиции в российскую экономику. "Как и в прошлые годы, делегация OAOEV будет состоять из 20 представителей важнейших - крупных и средних - германских инвесторов в России", - отмечается в документе, поступившем в представительство ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать предстоящую встречу. Как подчеркивается, в ней "традиционно примут участие отвечающие за экономику и инвестиции российские министры".

"Будут обсуждаться текущие немецкие проекты и запланированные инвестиции", - отметили в комитете. Там напомнили, что изначально встреча была запланирована на 9 декабря, но в свете того, что в этот день в Париже состоится саммит "нормандской четверки", она была перенесена 6 декабря.

Созданный в октябре 1952 года, ВКНЭ представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединял более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены "Восточного комитета германской экономики" и другой организации - "Восточноевропейского объединения германской экономики" - единогласно проголосовали за слияние в одну региональную инициативу под общим названием "Восточный комитет германской экономики" ["Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft E.V." (OAOEV) (зарегистрированное объединение)].