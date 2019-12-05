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В Петропавловске-Камчатском стали перерабатывать около 60% ТКО

По словам главы региона, это позволит вскоре полностью отказаться от использования одного из городских мусорных полигонов

ТАСС, 6 декабря. Объем твердых коммунальных отходов (ТКО), отправляемых на переработку, достиг в Петропавловске-Камчатском 60%, что позволит вскоре полностью отказаться от использования одного из городских мусорных полигонов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава региона Владимир Илюхин.

"Около 60% отходов сейчас направляется на переработку. Это пластик, полиэтилен, бумага, металл, стекло, пищевые отходы (компостируются в техногрунт). Весь пластик, стекло и пищевые отходы, ветошь перерабатываются на месте. Остальные утильные фракции мы вывозим на материк", - сказал он.

Глава региона пояснил, что в городе ввели новую логистическую схему в части обращения с отходами, запустили в работу вторую линию сортировки отходов мусороперерабатывающего завода, "так что с августа текущего года все твердые коммунальные отходы, образуемые в Петропавловске-Камчатском, проходят через сортировку".

По словам губернатора, сейчас город готов отказаться от использования свалки, которую эксплуатировали с 1977 года, ежегодно на ней размещали 185 тыс. куб. м отходов - около 30% от всего объема ТКО Петропавловска-Камчатского. "В следующем году профильное краевое ведомство, региональный оператор и городские власти вплотную займутся вопросом рекультивации этой мусорной площадки", - отметил Илюхин.

"Что касается края в целом, то в территориальной схеме по обращению с отходами мы предусмотрели создание объектов по сортировке и переработке отходов в крупных муниципальных центрах: Оссоре, Палане, Тигиле, Мильково, Усть-Большерецке, Усть-Камчатске, в поселке Вулканном для Елизовского района", - добавил он.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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