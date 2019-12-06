В 2020 году регионы получат 500 млн рублей на развитие информационных систем

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила предоставления и распределения субсидий регионам на развитие информационных систем. На эти цели в 2020 году направят 500 млн рублей, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Развитие региональных информационных систем необходимо для перехода на третью версию системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая позволяет передавать информацию между ведомствами гораздо быстрее и обеспечивает оперативность и качество предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу. Третья версия СМЭВ позволяет, в частности, реализовать проект суперсервисов - комплексов государственных услуг в режиме онлайн.

"Переход на третью, более современную версию СМЭВ обеспечит гарантированный оперативный обмен сообщениями между ведомствами, в том числе с файлами большого объема и реестрами данных. Эти внутренние изменения положительно скажутся на качестве электронных госуслуг", - рассказал ТАСС заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

Соответствующее постановление разработано Минкомсвязью в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика". Получателями субсидий в 2020 году будут 84 субъекта РФ, за исключением Москвы.

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.