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Белоруссия надеется на ясность по компенсации за грязную нефть из России в ближайшее время

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Минск имеет расчеты по компенсации за грязную нефть из России и надеется на ясность по этому вопросу в ближайшее время. Об этом премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил в пятницу журналистам, передает корр. ТАСС.

"Грязная нефть вынесена за скобки дорожных карт. По ней работа продолжается по отдельному треку, - сказал Румас. - У нас есть расчеты по компенсации, но не хотелось бы называть [цифры], чтобы не усложнять переговоры. Мы надеемся, что в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет".

Теги
БелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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