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Фонд моногородов намерен помочь бизнесу создать проекты в парке в Ульяновской области

Проект "Место притяжения" запустил в этом году фонд "Моногорода.РФ"

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Предприниматели смогут рассчитывать на помощь Фонда развития моногородов в создании бизнеса в парке города Инзы в Ульяновской области по проекту "Место притяжения". Об этом сообщил ТАСС в кулуарах бизнес-форума, который проходит в Ульяновске 5-6 декабря, директор блока "Моногорода.РФ" ВЭБ.РФ Владимир Волошин.

Проект "Место притяжения" запустил в этом году фонд "Моногорода.РФ". Он предусматривает создание в моногородах событийных центров притяжения с высокой концентрацией субъектов малого и среднего предпринимательства. Суть проекта заключается в предоставлении предпринимателям льготных условий и преференций при запуске на территории моногородов бизнес-проектов.

"Место притяжения" - это новый проект. Мы планируем его реализацию в городе Инзе, в парке Горького. <…> Для его обеспечения различными сервисами и комфортом фонд предлагает меры поддержки, в частности, беспроцентный займ", - сказал он.

По словам Волошина, проект предполагает выбор места, которое будет востребовано горожанами и гостями моногорода. "Место, где реализуется проект, выбирается с учетом мнения жителей. В целом мы предполагаем активное участие в нем как жителей, так и волонтеров", - уточнил он.

Волошин добавил, что поддержка оказывается и другим моногородам региона. "В частности, в Димитровграде по нашей новой мере поддержки в виде беспроцентного займа от 5 до 250 млн рублей уже поступило несколько заявок. Две из них предварительно получили одобрение, и в следующем году мы планируем выделить средства", - пояснил он.

Форум "Деловой климат в России" проходит в Ульяновской области по инициативе главы региона Сергея Морозова с 2009 года. Ежегодно в нем принимают участие более 2 тыс. предпринимателей, делегации из 15 регионов России, а также представители иностранных государств. В рамках двухдневной работы форума 5-6 декабря пройдут закупочные сессии, будет работать ряд секций и дискуссионных площадок. В пятницу запланировано пленарное заседание, на котором выступит губернатор Ульяновской области Сергей Морозов с инвестиционным посланием.

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