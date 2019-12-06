Кабмин рассматривает законопроект о введении электронных документов по трудовым отношениям

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил задачу обезопасить персональные данные работников при использовании электронных документов, касающихся трудовых отношений.

Председатель правительства на заседании кабинета министров предложил рассмотреть проект закона об эксперименте по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками. "Важно обезопасить персональные данные людей, чтобы они привыкли к новому порядку оформления документов, как это сделано с введением электронных трудовых книжек", - сказал Медведев. Он напомнил, что электронные трудовые книжки "в полном объеме начнут действовать с 2021 года, а в течение 2020 года люди должны будут определиться, нужно ли им, чтобы работодатель предложил вести трудовую книжку еще и на бумаге или достаточно электронного формата".

Премьер-министр отметил, что планируется "запуск пилотного проекта по внедрению электронного ресурса и его проведение в течение нескольких месяцев в следующем году - с 1 апреля по 31 декабря". "Сейчас трудовым законодательством предусмотрено более 60 документов по кадровым вопросам, многие из них можно перевести в электронный вид, в том числе трудовой договор, договор о так называемой полной материальной ответственности, иные виды договоров, графики, приказы о командировках, о дисциплинарных взысканиях, снятии взысканий", - считает председатель правительства. Он подчеркнул, что "при этом эксперимент не распространяется на отчетность, налоговую или пенсионную".

Глава кабинета министров также уточнил, что "участие в эксперименте - дело добровольное и для работодателя, и для работника, сам работодатель должен решить, какие документы будет вести в электронном виде".