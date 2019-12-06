"Ростелеком" заявил о рисках, связанных с использованием зарубежного оборудования

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" ответил на запрос депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина об использовании компанией иностранного оборудования, а также готовности к гипотетическому отключению таких компонентов из-за рубежа. В письме, которое депутат опубликовал в своем Telegram-канале, компания заявила о потенциальных рисках, связанных с использованием зарубежного оборудования.

"Ростелеком" сообщает, что планомерно реализует мероприятия по импортозамещению телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, вспомогательного оборудования и ПО. Отмечается, что "Ростелеком" уже предоставляет компаниям, включенным в "Реестр компаний, соответствующих критериям локализации ПАО "Ростелеком", допбаллы по критерию "локализация", что позволяет отечественным компаниям иметь более высокую степень ранжирования коммерческих предложений при проведении закупок". "Однако во многих сегментах отсутствуют российские аналоги, соответствующие техническим требованиям. Например, высокопроизводительные коммутаторы и маршрутизаторы уровня ядра сети", - уточнятся в документе.

При этом отмечается, что "все существующие отечественные решения основаны исключительно на иностранной электронно-компонентной базе, что является одним из самых больших рисков и угроз как с точки зрения обеспечения технологической независимости, так и с точки зрения наличия недекларируемых возможностей", подчеркивается в документе.

Комментируя ответ компании, Горелкин выразил готовность к сотрудничеству с ней. "Планирую встретиться с представителями "Ростелекома", чтобы обсудить проблемы, которые беспокоят компанию, - подтвердил он. - В случае необходимости обращусь в наш комитет [Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи] с просьбой провести соответствующее совещание". "Можно также подумать о создании экспертной группы по анализу тем, на которые указал "Ростелеком" в своем ответе", - считает парламентарий.

"Некоторые телеком-компании от моих вопросов (о рисках в связи с использованием зарубежного оборудования - прим. ТАСС), по сути, отмахнулись, что, конечно, не красит их и говорит об уровне их ответственности перед обществом и государством", - констатировал Горелкин. "Обратите внимание, госкомпания не стала скрывать главной проблемы: даже отечественные решения в сетевом "железе" чаще всего основаны на импортной элементной базе, что создает дополнительные и непредсказуемые риски - то, что в ответе назвали "недекларируемые возможности". Получается, что телеком-операторы, которые мне прислали отписки, либо игнорируют этот факт, либо пытаются скрыть", - резюмировал депутат.

Ранее Горелкин - автор резонансного законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ - направил официальные запросы руководителям компаний "Яндекс", "Рамблер", "Mail.ru", "Ростелеком" и четырех мобильных операторов МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и "Tele2" об использовании ими иностранного оборудования, а также готовности к гипотетическому отключению такого оборудования из-за рубежа по аналогии с тем, как это произошло с компанией "Газпром".