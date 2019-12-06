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Немецкий бизнес видит риски отставания экономики ЕС от США и Китая

Заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер также напомнила о предложении разработать Европейский пакт стабильности и роста для восточной Украины

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Сохранение политической напряженности в отношениях между Западом и Россией может привести к отставанию европейских стран от темпов развития экономик США и Китая. Об этом заявила заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если не получится преодолеть политическую напряженность, мы, безусловно, не реализуем большой потенциал экономического сотрудничества на нашем континенте и отстанем от США и Китая. К сожалению, мы действительно потеряли время", - сказала она.

По словам Клаас-Мюльхойзер, Россия по-прежнему остается перспективным рынком для немецкого бизнеса. Шанс на восстановление отношений может появиться в случае успешного проведения саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. "Надежда, которую бизнес связывает со встречей в Париже, - она очень большая", - подчеркнула Клаас-Мюльхойзер.

Она напомнила о предложении комитета разработать Европейский пакт стабильности и роста для восточной Украины, в котором предполагается участие максимально возможного числа государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Мы хотели бы начать диалог между Россией и Европой об общем экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Мы были бы рады, если бы вы, господин президент, поддержали восемь наших предложений, чтобы Россия стала партнером упомянутого пакта стабильности и роста", - заключила зампред правления комитета.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАГерманияРоссияКитай
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