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Росстат в ноябре зафиксировал месячную инфляцию в России на уровне 0,3%

При этом цены на помидоры выросли на 32,1%, а на огурцы - на 17,8%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Потребительские цены в России в ноябре 2019 года выросли на 0,3% по сравнению с октябрем, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении - по сравнению с ноябрем прошлого года - инфляция в стране замедлилась до 3,5% с 3,8% в октябре.

За прошедший месяц цены на продовольственные товары выросли на 0,5%, на непродовольственные товары - на 0,3%, а цены на услуги поднялись на 0,1%.

Таким образом, оценка Росстата по итогам ноября совпала с ожиданиями Минэкономразвития РФ. Ранее сообщалось, что министерство допускало в ноябре инфляцию на уровне 0,3%. В годовом выражении, по прогнозу МЭР, показатель мог составить 3,5-3,6%.

Цены на плодоовощную продукцию

В ноябре снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, согласно данным Росстата, апельсины подешевели на 6%, лимоны - на 4,6%, свекла столовая - на 3,2%, белокочанная капуста - на 2,6%, морковь - на 1,8%, лук репчатый - на 1,1%, яблоки - на 0,8%.

В то же время цены на помидоры выросли на 32,1% по сравнению с октябрем, огурцы свежие - на 17,8%, чеснок - на 3,7%, виноград - на 3,6%. Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 6,1% подешевело пшено, на 0,4-0,9% - свинина, мясо кур, рис шлифованный, манная крупа и перец черный (горошек).

Кроме того, на 0,8-1,2% подорожали рыба мороженая неразделанная, сельдь соленая, сыры, молоко пастеризованное, сметана, йогурты, соки фруктовые.

Цены на топливо

Как отмечает статистическое ведомство, за прошедший месяц в группе медикаментов подешевели: винпоцетин - на 1,9%, корвалол, сеннозиды А и В - на 0,3%, лоперамид - на 0,2%.

Вместе с тем большинство наблюдаемых лекарственных препаратов и медицинских товаров подорожали: настойка пустырника - на 2,6%, левомеколь - на 2%, валидол, дротаверин, индапамид, ацетилсалициловая кислота, метамизол натрия, бромгексин, аллохол, алмагель, линекс, сульфацетамид, флуоцинолона ацетонид, лоратадин, таурин, йод, поливитамины без минералов отечественные и с макро- и микроэлементами, корригирующие очки - на 0,8-1,8%.

Среди остальных наблюдаемых непродовольственных товаров на 0,5-0,8% снизились цены на холодильники, электроутюги, миксеры, блендеры, телевизоры, флеш-накопители USB, металлочерепицу, древесностружечные плиты и туалетную воду.

Наиболее заметно выросли цены на отдельные виды топлива моторного. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 6,9%, дизельное - на 1,7%.

Кроме того, на 0,5-1,2% выросли цены на ювелирные изделия, потолочные светильники потолочные, шерстяные ковры, свежесрезанные цветы, товары для животных, отдельные виды одежды, обуви, трикотажных изделий и головных уборов осенне-зимнего ассортимента, предметов галантереи, чулочно-носочных изделий, парфюмерно-косметических товаров, моющих и чистящих средств.

Цены на отдых

В группе услуг туризма и отдыха в ноябре подорожали поездки на отдых в Таиланд и Китай - на 6,2% и 2,8% соответственно. Вместе с тем на 0,5-1,1% снизились цены на отдых в Греции, экскурсии в Финляндию, путевки в санатории на территории России.

Как отмечает Росстат, подешевел проезд в поездах дальнего следования - на 4,4%, а также авиаперелет экономическим классом - на 2,1%.

Одновременно с этим, тарифы на проезд в пригородных поездах, городском автобусе и маршрутном такси выросли на 0,2-0,5%. На 2% снизилась плата за пользование потребительским кредитом, на 0,2-0,6% - стоимость проживания в гостинице и услуги маникюрных салонов.

Росстатом также было зафиксировано увеличение абонентской платы за телевизионную антенну - на 5,9%, стоимости билетов в театры, услуг прачечных, печати цветных фотографий и отдельных видов медицинских, ритуальных и ветеринарных услуг - на 0,5-2%.

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