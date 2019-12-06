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Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%

В прогнозе ведомства до 2024 года инфляция по итогам текущего года должна составить 3,8%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции. Декабрь 2019".

"По оценке Минэкономразвития России, в декабре не ожидается значительного изменения ценовой конъюнктуры на потребительском рынке. По итогам года рост цен составит 3,0-3,1% г/г после 4,3% в 2018 году. В январе 2020 года годовая инфляция замедлится до 2,5-2,7% г/г на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС в начале 2019 года", - отмечается в обзоре.

Ранее в пятницу Росстат сообщил о снижении годовой инфляции по итогам ноября до 3,5%, однако цифры его оперативной статистики округляются до десятых и не содержат информации о втором знаке после запятой.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ранее заявил, что инфляция по итогам года будет в пределах 3,8% - самой низкой за всю историю России.

В обзоре "Картина кредитования. Октябрь 2019" Минэкономразвития отмечало, что нынешний уровень ставок по банковским кредитам предопределяет сохранение низкого уровня совокупного спроса и устойчивого закрепления инфляции ниже 3% в первом полугодии 2020 года.

В прогнозе Минэкономразвития до 2024 года инфляция по итогам 2019 года должна составить 3,8%, в 2020 году - 3%.

Годовая инфляция в ноябре

Годовая инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 3,53% с 3,75% в октябре, что соответствует ожиданиям Минэкономразвития.

"В терминах последовательных приростов темпы роста цен третий месяц подряд сохраняются на относительно низких уровнях (около 0,2% в месячном выражении с исключением сезонного фактора). Вклад в снижение годовой инфляции также внес эффект высокой базы предыдущего года, сформированной в условиях более низкого урожая 2018 сельскохозяйственного года и ухудшения эпизоотической обстановки в конце прошлого года", - отмечается в материалах Минэкономразвития.

Инфляция по отраслям

Продовольственная инфляция в ноябре ускорилась до 0,45% после 0,18% в месячном выражении в октябре при сезонном удорожании плодоовощной продукции. Ценовая динамика в секторе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции сохранилась практически на уровне предыдущего месяца (0,21% после 0,15% в месячном выражении в октябре). Динамика цен на продовольствие с исключением сезонного фактора соответствовала октябрю - 0,1%. Из-за включения в базу расчета высоких темпов роста цен на продовольствие, наблюдавшихся в конце прошлого года, темп роста цен за "скользящий год" остается повышенным (3,65% в годовом выражении). Нормализация годовых темпов роста цен на продовольственные товары произойдет в ближайшие два месяца.

В сегменте непродовольственных товаров помесячные темпы роста цен вернулись на уровень апреля - сентября (0,23% в месячном выражении) после незначительного ускорения в октябре до 0,31%, что нетипично для ноября. Снижению темпа роста цен с исключением сезонного фактора (0,17% после 0,20% в месячном выражении в октябре) способствовала околонулевая динамика цен на одежду и обувь при сохраняющейся дефляции в группе электро- и телерадиотоваров. За годовой период инфляция на непродовольственные товары продолжила замедление - до 3,06% после 3,21% месяцем ранее.

Цены на услуги в ноябре выросли после двухмесячной дефляции (рост на 0,11% в месячном выражении после снижения на 0,4% за сентябрь - октябрь). С исключением сезонного фактора темп прироста цен в ноябре незначительно ускорился - до 0,39% с 0,33% в месячном выражении в октябре. Основной вклад в рост цен текущего месяца внесло удорожание услуг связи, а также услуг, связанных с туризмом и отдыхом. В результате в сфере услуг по итогам ноября наблюдалось ускорение годовой инфляции - до 3,93% после 3,82% в октябре.

Монетарная инфляция (инфляция за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции) по-прежнему находится значительно ниже целевого ориентира Банка России, подчеркивают в Минэкономразвития.

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