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План грузоперевозок в Арктике в 2019 г. будет перевыполнен на четыре млн тонн

По словам главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, план на этот год был достигнут уже 15 ноября

МУРМАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Грузоперевозки по Северному морскому пути в 2019 году достигнут 30 млн тонн при плановом объеме в 26 млн тонн, сообщил в пятницу в Мурманске во время визита на ФГУП "Атомфлот" глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы идем с опережением графика. План в этом году был 26 млн тонн, и достигнут он был уже 15 ноября. Уверен, что мы превысим 30 млн тонн до конца года", - сказал глава госкорпорации.

Он отметил, что действующие ледоколы и строящиеся атомоходы проекта 22220 позволят выполнить поставленную в федеральной программе задачу достигнуть объема грузоперевозок в Арктике в 80 млн тонн к 2024 году.

В акватории Северного морского пути в настоящее время действуют четыре атомных ледокола - "50 лет Победы", "Ямал", "Таймыр", "Вайгач".

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