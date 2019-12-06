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Объем инвестиционных соглашений моногорода на Ставрополье достиг 59 млрд рублей

По словам главы Невинномысска Михаила Миненкова, проекты планируется реализовать в ближайшие пять лет

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 6 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиционных соглашений в единственном моногороде Ставрополья - Невинномысске - достиг 59 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу глава моногорода Михаил Миненков. Реализация проектов запланирована в ближайшие пять лет.

"Мы растем ежегодно примерно на 10% по собственным доходам. По совокупным доходам, поступлениям из различных уровней бюджетов мы выросли с 1,8 млрд до 4,5 млрд рублей в 2019 году, эта тенденция будет сохраняться. Примерный пул инвестиционных соглашений - порядка 59 млрд рублей. От стартапа, где идет проектирование, до стадии окончания строительства того или иного завода", - сказал он.

Как пояснил ТАСС глава города, общий объем инвестиций включает в себя проекты, реализуемые в региональном индустриальном парке, на территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск" и в черте города. "Это проекты, которые будут реализованы в ближайшие 3-5 лет, перспектива, которую мы ощущаем и держим в руках уже сейчас. Там либо выделены земельные участки, либо идет проектирование, геологические или геодезические изыскания", - пояснил Миненков.

Помимо промышленных предприятий, на территории моногорода развиваются проекты в отрасли переработки, в частности, в сфере переработки молока, производства кондитерских изделий. Также реализуются проекты в сфере сельского хозяйства - проект по высадке садов суперинтенсивного типа, созданию тепличных комплексов.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Решение о создании ТОР "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года, резидентам предоставляются налоговые льготы. В 2018 году в экономику моногорода инвесторы вложили более 14 млрд рублей.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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