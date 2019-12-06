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Deutsche Bank ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре до 6,25%

Основными рисками для российской экономики эксперты банка называют снижение цен на нефть и рост закредитованности населения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Deutsche Bank ожидает, что ЦБ РФ на заседании 13 декабря снизит ключевую ставку до 6,25% с нынешних 6,5%, следует из обзора кредитной организации "Перспективы развивающихся рынков 2020".

"Мы прогнозируем очередное снижение [ключевой ставки] на 25 базисных пунктов, до 6,25%, на заседании 13 декабря. Мы считаем, что ЦБ РФ, вероятно, продолжит цикл постепенного понижения [ставки] в первом полугодии 2020 года, поскольку общая инфляция продолжает замедляться, а проинфляционные риски остаются сдержанными", - отмечается в обзоре.

По мнению экспертов банка, дальнейшие шаги регулятора по снижению ставки будут более осторожными на фоне улучшающейся экономической активности.

Авторы обзора также ожидают сохранения роста экономики РФ в 2020 году и указывают, что увеличение бюджетных расходов в текущем году способствует смягчению денежно-кредитной политики и стабилизации потребительских настроений. По прогнозу банка, ВВП России по итогам 2019 года вырастет на 1,2%, в 2020 году - на 1,6%, в 2021 году - на 2%.

Основными рисками для российской экономики Deutsche Bank называет снижение цен на нефть и рост закредитованности населения. "Ускорение роста [экономики] в 2020 году будет ограничено по-прежнему слабым внешним фоном, рисками снижения цен на нефть и все еще высоким ростом закредитованности населения", - говорится в обзоре.

Учитывая объем валютных резервов РФ, эксперты банка рассчитывают, что чувствительность рубля к изменениям цен на нефть останется умеренной. Волатильность рубля продолжит ограничиваться покупками ЦБ валюты в рамках бюджетного правила, которые в 2020 году составят около $40 млрд.

По прогнозу Deutsche Bank, курс доллара в первых двух кварталах 2020 года останется на уровне 62,5 рубля, а в третьем квартале достигнет 63,5 рубля.

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