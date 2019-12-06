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Siemens тестирует газовые турбины SGT-800 с элементами, изготовленными методом 3D-печати

Проект является частью инициативы по переводу централизованного теплоснабжения на использование возобновляемых материалов и источников энергии

ТАСС, 6 декабря. Siemens объявила о проведении испытаний деталей газовых турбин, изготовленных с помощью 3D-принтеров, в практических условиях на Рийской ТЭЦ в Гетеборге (Швеция), сообщило издание World Energy.

"Наша цель - в ближайшее время запустить газотурбинные горелки SGT-600 и -800, которые на 100% состоят из неорганических элементов и произведены аддитивным способом. Сотрудничество с Siemens позволяет компаниям продемонстрировать ряд возможностей применения передовых технологий для устойчивого развития и экономичного использования топлива", - сказал генеральный директор Siemens Distributed Generation and Oil & Gas Торберн Форс.

Проект является частью инициативы, выдвинутой в Гетеборге, по переводу централизованного теплоснабжения на использование возобновляемых материалов и источников энергии. В качестве первого шага на заводе была установлена тестовая газовая турбина SGT-800, которая позволит тестировать различные виды неорганического топлива и работу элементов, напечатанных с помощью 3D-технологий.

В частности, испытания созданных аддитивным методом горелок позволят установить возможность их применения не только для органического топлива, но и для водорода и биотоплива. В настоящее время ТЭЦ работает на природном газе, что уже позволило существенно сократить уровень вредных выбросов по сравнению с угольными электростанциями. Однако совместное применение водорода и биотоплива может стать следующим шагом в сокращении воздействия на окружающую среду.

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Швеция
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