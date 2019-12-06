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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,02-1,25%

Курс доллара на 18:57 мск снизился до 63,713 рубля, курс евро - до 70,345 рубля

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 1,02% - до 2928,76 пункта, индекс РТС поднялся на 1,25%, до 1448,34 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:57 мск снизился на 0,02%, до 63,713 рубля, курс евро уменьшился на 0,59%, до 70,345 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,07% - до $63,95 за баррель.

Первая торговая неделя декабря на российском рынке акций завершилась на умеренно оптимистичной ноте, отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Решение о продлении сделки ОПЕК+ на начало 2020 года, позитивное для котировок "черного золота", а также обнадеживающие сигналы со стороны переговорного процесса США и КНР стимулировали покупки на отечественном рынке", - пояснил эксперт.

По его оценкам, в понедельник участники торгов сохранят повышенную чуткость в отношении "торговой" темы. "Нервозность в настроениях рынков может нарастать по мере приближения 15 декабря, когда должны вступить в силу новые американские пошлины на товары из КНР общей стоимостью около $160 млрд", - сказал Дейнека.

Из важной статистики в понедельник эксперт выделил блок макроданных по Японии и сальдо торгового баланса Германии в октябре. Из событий - встречу лидеров Франции, России, Германии, Украины в "нормандском формате", которая состоится в Париже.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на понедельник - 2915-2965 пунктов, курс рубля против доллара - в диапазоне 63,7-64,2 рубля.

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