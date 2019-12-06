Псковская область направит грант правительства РФ на развитие транспорта и благоустройство

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены направить грант правительства РФ в размере 445 млн рублей на обновление автопарка ведущего государственного автотранспортного предприятия региона "Псковпассажиравтотранс" и на благоустройство парковой зоны в историческом центре Пскова. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 декабря подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти, в число которых вошла и Псковская область.

"Мы 445 млн рублей получаем в качестве премии за то, что мы хорошо отработали по нацпроектам, вошли в первые 50 регионов по эффективности оценки деятельности высших должностных лиц. Это серьезная сумма. Динамика у нас выше среднего. Сейчас думаем, куда эти деньги направить. У нас два варианта есть по обновлению парка "Псковпассажиравтотранса". Мы очень будем стараться хотя бы 20 новых автобусов в следующем году на газомоторном топливе по лизинговой модели получить. Если не получится, тогда мы в этих бонусных миллионах предусмотрим такую возможность", - сказал глава региона.

По его словам, власти региона намерены также провести благоустройства парка в центре Пскова. "Хотели бы привести один из парков в качестве пилотного варианта в Пскове в порядок, сделать его современным, таким, каких еще нет. Выбираем площадку, есть предварительные договоренности с инвесторами, которые готовы Зеленый театр в порядок привести. Если они это сделают, то мы тогда возьмем на себя труд привести территорию вокруг в порядок, это будет еще одно место для отдыха жителей и гостей города", - отметил губернатор.