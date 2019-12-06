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Цифровая книга жалоб для предпринимателей появится в Ульяновской области в 2020 году

Бизнесмены напрямую смогут сообщать о незаконных действиях контрольно-надзорных и правоохранительных органов

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Ульяновские власти создадут в 2020 году совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) цифровую книгу жалоб для предпринимателей. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Сергей Морозов, выступая на пленарном заседании XI бизнес-форума "Деловой климат в России".

"В 2020 году мы расширим возможности действующего портала контрольно-надзорной деятельности. На базе Центра управления регионом заработает "Единая книга жалоб" - цифровая платформа по работе с обращениями предпринимателей "За бизнес". Это проект, который мы реализуем в партнерстве с АСИ", - сказал он.

Морозов уточнил, что проект позволит представителям бизнеса напрямую сообщать о незаконных действиях контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Проект будет реализовываться совместно с различными ведомствами, в том числе МВД, ФСБ, СК и Генпрокуратурой. В нем также примут участие Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России, "Деловая Россия", "Опора России", а также бизнес-омбудсмен.

"Новыми цифровыми сервисами будут обрастать сайты и "окна", настроенные на оказание услуг и поддержание диалога с бизнесом. Многофункциональные центры для бизнеса станут основным институтом коммуникации предпринимателя, органов власти, других организаций и учреждений", - отметил губернатор.

По словам Морозова, перечень дополнительных сервисов будет расширен услугами по получению проектно-разрешительных документов при строительстве или реконструкции объектов капитального строения. "Новый сервис, работу над которым я прошу продолжить Корпорацию развития области, - электронный "Личный кабинет инвестора". К возможности направлять электронные заявки на присвоение статуса резидента территорий развития (эта функция уже реализована) добавится еще несколько, например, регистрация юрлица инвестора на территории региона", - добавил губернатор.

Форум "Деловой климат в России" проходит в Ульяновской области по инициативе главы региона Сергея Морозова с 2009 года. Ежегодно в нем принимают участие более 2 тыс. предпринимателей, делегации из 15 регионов России, а также представители иностранных государств. В рамках двухдневной работы форума 5-6 декабря прошли закупочные сессии, работал ряд секций и дискуссионных площадок.

Теги
РоссияУльяновская область
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