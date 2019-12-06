Ульяновские фермеры смогут продавать продукцию с помощью электронной ярмарки

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Реализация проекта "Ulmade" по организации дистанционной электронной торговли начата в Ульяновской области, она позволит построить в регионе сеть "село - городской потребитель" и упростить продажу фермерских продуктов горожанам. Об этом в пятницу сообщил губернатор Сергей Морозов в инвестиционном послании, с которым он выступил на пленарном заседании XI бизнес-форума "Деловой климат в России".

"Мы построим товаропроводящую сеть "село - городской потребитель" - новый для Ульяновской области формат торговли "Электронная ярмарка". Небольшие производители, владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры получат возможность продавать свой товар неопределенно большому кругу покупателей через цифровой канал без затрат на содержание постоянного торгового объекта", - сказал он.

Морозов добавил, что оцифровкой услуг займется Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области. "Корпорации также поручено рассмотреть возможность содействия товаропроизводителю в электронном сертифицировании его продукции, ее маркировке и упаковке. Услуга по предоставлению доступа к маркетплейсу Ulmade будет бесплатной", - сказал он.

По словам губернатора, главная цель проекта "Ulmade" - организация системы дистанционной электронной торговли товарами, произведенными на территории области. Это позволит производителям товаров миновать посредников через создание элементов системы "Маркетплейс".

Форум "Деловой климат в России" проходит в Ульяновской области по инициативе губернатора с 2009 года. Ежегодно в нем принимают участие более 2 тыс. предпринимателей, делегации из 15 регионов России, а также иностранные представители. В рамках работы форума 5-6 декабря прошли закупочные сессии, работал ряд секций и дискуссионных площадок.