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ГТЛК стала крупнейшим собственником Национального резервного банка

Государственная транспортная лизинговая компания приобрела 76,27% обыкновенных акций банка

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% обыкновенных акций Национального резервного банка, говорится в сообщении компании.

Подробности сделки не уточняются.

В сентябре газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что совладелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов планируют продать почти 97% в Национальном резервном банке (НРБ) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и Евразийскому банку развития (ЕАБР). Также, по данным газеты, сумма сделки могла составить 7-8 млрд рублей.

ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Минтранса.

Национальный резервный банк был основан в 1992 году. Более 70% акций банка принадлежат ООО "НРК", владельцем которого является Александр Лебедев. Уставной капитал банка составляет 1,7 млрд рублей.

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