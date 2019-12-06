{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин РФ: поставки Минску газа и новые кредиты нужно рассматривать вместе с интеграцией

Пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов при этом отметил прогресс в продвижении по интеграционной повестке между двумя странами
Дом правительства РФ Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Дом правительства РФ
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Поставки Белоруссии российских нефти и газа и выдача новых кредитов должны рассматриваться вместе с вопросами интеграции двух стран. Об этом пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов заявил в интервью "Ленте.ру".

"Российская сторона придерживается комплексного подхода при обсуждении интеграционных процессов и экономического сотрудничества, - отметил он. - Условия поставок в Белоруссию российских нефти, газа, выдача новых кредитов должны рассматриваться, что называется, в пакете с движением по интеграционному пути, его скоростью и масштабом".

Осипов напомнил, что в пятницу в Сочи закончился правительственный раунд российско-белорусских переговоров, а в субботу вопросы интеграции будут обсуждать президенты двух стран. "В правительстве РФ отмечают прогресс в продвижении по интеграционной повестке, - констатировал представитель кабмина. - Но отмечают и серьезный эмоциональный накал, который сопровождал этот процесс".

"Любая интеграция -- это всегда и компромисс, и в чем-то уступки, - подчеркнул он. - И к ним надо быть готовым. Если в итоге получится согласовать хотя бы часть из оставшихся дорожных карт, то это будет большим прогрессом".

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
ГТЛК стала крупнейшим собственником Национального резервного банка
Государственная транспортная лизинговая компания приобрела 76,27% обыкновенных акций банка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС