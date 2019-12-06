Кабмин РФ: поставки Минску газа и новые кредиты нужно рассматривать вместе с интеграцией

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Поставки Белоруссии российских нефти и газа и выдача новых кредитов должны рассматриваться вместе с вопросами интеграции двух стран. Об этом пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов заявил в интервью "Ленте.ру".

"Российская сторона придерживается комплексного подхода при обсуждении интеграционных процессов и экономического сотрудничества, - отметил он. - Условия поставок в Белоруссию российских нефти, газа, выдача новых кредитов должны рассматриваться, что называется, в пакете с движением по интеграционному пути, его скоростью и масштабом".

Осипов напомнил, что в пятницу в Сочи закончился правительственный раунд российско-белорусских переговоров, а в субботу вопросы интеграции будут обсуждать президенты двух стран. "В правительстве РФ отмечают прогресс в продвижении по интеграционной повестке, - констатировал представитель кабмина. - Но отмечают и серьезный эмоциональный накал, который сопровождал этот процесс".

"Любая интеграция -- это всегда и компромисс, и в чем-то уступки, - подчеркнул он. - И к ним надо быть готовым. Если в итоге получится согласовать хотя бы часть из оставшихся дорожных карт, то это будет большим прогрессом".