Кабмин направил на доработку дорожные карты по блокчейну и квантовым сенсорам

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ совместно с экспертами и крупными компаниями провело стресс-тесты семи дорожных карт по цифровым технологиям, по результатам две из них - по квантовым сенсорам и блокчейну - были отправлены на доработку. Об этом по итогам форума "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

В июле правительство РФ и крупные российские компании подписали ряд соглашений по развитию цифровых технологий, в рамках которых стороны должны были разработать соответствующие дорожные карты. Так, каждая технология получила "куратора" из числа компаний: Сбербанк стал ответственен за искусственный интеллект, Ростех - за квантовые сенсоры, блокчейн и интернет вещей, "Ростелеком" и Ростех - за беспроводные технологии связи (5G), Росатом - за квантовые вычисления, РЖД - за квантовые коммуникации.

"Итог такой: пять направлений не только получили принципиальное одобрение, но и все базовые решения, заложенные в дорожных картах, были согласованы. Две дорожные карты мы отправили на довольно глубокую проработку - это квантовые сенсоры и технологии распределенного реестра (блокчейн)", - сказал Акимов.

Акимов также особо отметил высокое качество дорожных карт по квантовым вычислениям и интернету вещей. "Из пяти оставшихся в отношении двух карт - по искусственному интеллекту и 5G, поскольку там заложен богатый материал и сильные тезисы, мы попросили разработчиков дополнительно поработать, хотя мы их одобрили и поддержали. Например, в одной из них появился очень большой блок, связанный с поддержкой разработки приложений и бизнес-решений в отношении 5G", - уточнил он.

Вместе с тем, по словам вице-премьера, все карты имеют недостатки, над которыми планируется поработать "в ближайшую неделю".

Помимо дорожных карт, разрабатываемых в рамках соглашения правительства РФ с крупными российскими компаниями, в соответствии с нацпроектом "Цифровая экономика" также идет работа над реализацией дорожных карт по "сквозным" цифровым технологиям. Главное отличие двух поколений дорожных карт - в возможности их практического применения. Так, дорожные карты по "сквозным" цифровым технологиям дают общее понимание того, как они будут развиваться в РФ, в то время как карты, реализуемые компаниями в рамках соглашения с правительством, описывают то, как именно эти технологии будут использоваться для развития цифровой экономики.

Дорожные карты по "сквозным" цифровым технологиям

В начале октября президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одобрил семь дорожных карт по "сквозным" цифровым технологиям. Согласно дорожным картам, их реализация потребует в целом 1,15 трлн рублей, в том числе порядка 247 млрд рублей бюджетных средств.

Реализация дорожных карт по "сквозным" цифровым технологиям предусмотрена федеральным проектом "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". Финансирование всего федерального проекта "Цифровые технологии" в 2019-2024 гг. составляет 451,8 млрд рублей, включая 282,2 млрд рублей из федерального бюджета.

Всего в нацпроекте "Цифровая экономика" выделяют девять "сквозных" цифровых технологий, которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению новых. В частности, это методы обработки "больших данных" (big data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.