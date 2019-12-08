Роухани: Иран снизил зависимость бюджета от нефти, чтобы противостоять санкциям

ТЕГЕРАН, 8 декабря. /ТАСС/. Проект бюджета Ирана на следующий год значительно меньше зависит от нефтяных поступлений, что позволит Тегерану противостоять санкционному давлению Вашингтона. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Главная задача в том, что наш новый бюджет должен выдержать санкционное давление", - приводит его слова пресс-служба президента. Роухани отметил, что "бюджетный план следующего года в значительной степени не зависит от санкций".

Ситуация в экономике Ирана обострилась после одностороннего выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года и возвращения санкций в отношении Тегерана. На фоне сокращения бюджетных поступлений от продажи экспорта нефти иранские власти 15 ноября приняли решение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. Кроме того, были введены специальные квоты - по 60 литров бензина на человека в месяц по цене 15 тыс. риалов ($0,1).

После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов. Официальные данные о числе погибших пока не представлены, данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек.