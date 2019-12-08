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Семашко: Москва и Минск нашли подходы к решению вопроса компенсации за налоговый маневр

Посол Белоруссии сообщил, что вопрос полной компенсации издержек Минску от налогового маневра в нефтяной сфере России могут решить после 1 января 2022 года

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия нашли подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере. Об этом сообщил в воскресенье посол Белоруссии в России Владимир Семашко по итогам переговоров лидеров двух стран в Сочи.

"На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации белорусской стороне издержек из-за проводимого в России налогового маневра в нефтяной сфере. <...> Здесь развязки есть, это дает уже определенные гарантии, что следующий год наши нефтеперерабатывающие заводы должны пройти безболезненно", - приводит слова посла агентство БелТА.

Семашко отметил, что вопрос полной компенсации издержек Минску от налогового маневра в нефтяной сфере России может быть решен после 1 января 2022 года, так как необходима унификация налоговых законодательств.

"Поставлена задача, чтобы вопросы унификации налогообложения были решены в течение 2020-2021 годов и заработали реально с 1 января 2022 года. Вопрос полной компенсации издержек от налогового маневра может быть решен с 1 января 2022 года, так и договорились", - сказал он.

Однако, отметил посол, чтобы ситуация не оставалась в ближайшие два года в том же положении, что и сейчас, на прошедшей накануне встрече в Сочи президенты Белоруссии и России нашли "определенные развязки", которые, пусть и в неполном объеме, но все же позволят в некоторой степени компенсировать потери белорусской стороны от налогового маневра. Это, в частности, касается вопросов ценообразования на нефть, выплаты премиальных российским компаниям и так далее.

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам сотрудничества. Среди разногласий сторон - налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Белоруссия хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до $11 млрд, а в 2019 году и в 2020 году - по $400 млн.

Теги
БелоруссияРоссия
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