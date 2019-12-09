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"Ъ": электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году

По данным издания, электронные документы будут автоматически заполняться данными о продавце, покупателе и транспортном средстве
Описание
© Алена Селезнева/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ и МВД готовят новый бесплатный сервис, который позволит пользователям портала госуслуг сформировать электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобилей. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.

По данным издания, электронные ДКП будут автоматически заполняться данными о продавце, покупателе и транспортном средстве. Заверяться ДКП будет простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет. Как сообщил "Коммерсанту" Паршин, "на основе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим". Сведения же о ДКП будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг.

"Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее", - пояснил газете замглавы ведомства. По данным "Коммерсанта", на первом этапе новый сервис будет доступен только физическим лицам, а его примерный срок запуска относят к 2020 году.

Электронные ДКП заменят бумажные договоры, нотариальное заверение которых является необязательным. Как сообщает газета, сотрудники ГИБДД регулярно сталкиваются с неправильно заполненными (например, ошибки в паспортных данных) и с поддельными (например, владелец машины не давал согласие на продажу) ДКП. По данным "Коммерсанта", после многочисленных обращений граждан Госавтоинспекция предложила Минкомсвязи разработать новый электронный сервис. После вступления в силу постановления правительства, позволяющего совершать на портале госуслуг "юридически значимые действия, в том числе сделки, путем создания электронных документов", реализация проекта стала возможной.

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