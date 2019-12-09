Коммерческие коворкинги Москвы могут получить до 1 млн рублей на центры услуг для бизнеса

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы могут выделить около 1 млн рублей из столичного бюджета коммерческим коворкингам для открытия на своих территориях центров услуг для бизнеса (ЦУБ), заявки можно подать до 17 апреля 2020 года, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Коммерческие коворкинги смогут получить до одного миллиона рублей из городского бюджета для открытия на своей территории центров услуг для бизнеса (ЦУБ). Для этого нужно подать заявку с 9 декабря 2019 года по 17 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Предполагается, что эти субсидии должны компенсировать затраты на проведение монтажных работ, приобретение необходимого оборудования и оплату коммунальных расходов, а также предоставление рабочих мест субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной стоимости. Заявки принимаются с 9 декабря по 17 апреля в штабе по защите бизнеса по адресу: Вознесенский переулок, дом 22, первый этаж.

"Благодаря участию московских коворкингов в программе нам удастся проинформировать о предлагаемых городом мерах господдержки, услугах и сервисах максимально широкий круг субъектов малого и среднего бизнеса", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

Для того, чтобы получить субсидию, коммерческий коворкинг должен находиться в Москве и располагать помещением площадью не менее 500 кв. метров. Еще одно условие - наличие печатных и копировальных устройств, зон и комнат с офисной мебелью и конференц-зала вместимостью не менее 20 человек. Кроме того, коворкинг должен отвечать требованиям противопожарной безопасности, иметь системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

На сегодняшний день в Москве работает 15 центров услуг для бизнеса. Каждый год они проводят более 100 тысяч консультаций по вопросам открытия бизнеса и государственной поддержки.