Курс доллара снизился до 63,7 рубля

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля.

Курс евро опустился на 3 копейки, до 70,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,18% и составил 2934,11 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,16% и достиг отметки в 1450,69 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.