Онлайн-переводы "Юнистрима" временно недоступны из-за технических работ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сервис онлайн-переводов платежной системы "Юнистрим" временно недоступен из-за проведения технических работ. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Сервис онлайн-переводов в данный момент недоступен из-за плановых технических работ, направленных на улучшение сервиса. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Денежные переводы онлайн в "Юнистриме" были запущены с 2016 года. Они доступны как на сайте банка, так и в мобильном приложении.

Согласно размещенной на сайте компании информации, в 2018 году пользователи сделали свыше 5,5 млн денежных переводов на общую сумму 227 млрд рублей. При этом на онлайн-сервис приходится 353 тыс. переводов на 4,2 млрд рублей.