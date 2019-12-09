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Онлайн-переводы "Юнистрима" временно недоступны из-за технических работ

Работы направлены на улучшение сервиса

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сервис онлайн-переводов платежной системы "Юнистрим" временно недоступен из-за проведения технических работ. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Сервис онлайн-переводов в данный момент недоступен из-за плановых технических работ, направленных на улучшение сервиса. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Денежные переводы онлайн в "Юнистриме" были запущены с 2016 года. Они доступны как на сайте банка, так и в мобильном приложении.

Согласно размещенной на сайте компании информации, в 2018 году пользователи сделали свыше 5,5 млн денежных переводов на общую сумму 227 млрд рублей. При этом на онлайн-сервис приходится 353 тыс. переводов на 4,2 млрд рублей.

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Россия
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