Посол Белоруссии: спор о поставках продовольствия в РФ будет решаться на общей коллегии

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Спорные вопросы, связанные с ограничениями поставок белорусского продовольствия в Россию, предлагается выносить на общую коллегию аграрных ведомств двух стран. Об этом сообщил в понедельник посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко, комментируя соответствующие решения, принятые лидерами двух государств 7 декабря в Сочи.

"После достаточно длительного обсуждения президент России Владимир Путин согласился с тем, что прерогатива или право закрывать, к примеру, мясокомбинаты, молокозаводы должны принадлежать главному ветеринарному врачу Беларуси: он должен разбирать, что так, что не так, - приводит слова Семашко агентство БелТА. - Если паче чаяния [возникнут] спорные какие-то вопросы, то это должно выноситься наверх, например на общую коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России".

Он добавил, что есть вариант создания в Евразийской экономической комиссии соответствующего органа. "Но решили: лучше пока на двоих", - сказал посол. Он отметил, что сейчас стороны должны документально закрепить достигнутые договоренности. "Чтобы это было не просто на словах, а на бумаге - четко, выверено, как должен работать этот механизм", - подчеркнул Семашко. Он проинформировал, что данная работа должна завершиться до встречи президентов Белоруссии и России, намеченной на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

8 декабря Семашко сообщил, что в вопросе о поставках белорусского продовольствия в РФ у сторон есть "серьезные подвижки". Президенты дали поручение министерствам сельского хозяйства России и Белоруссии оформить найденный компромиссный вариант и прописать его в дорожной карте.

Россельхознадзор не раз вводил запрет на поставки с предприятий Белоруссии некоторых видов молока и сырья, ссылаясь на "небезопасность продукции", а также в связи с реэкспортом, когда под видом белорусских в РФ поставляются товары из стран, подпавших под продовольственное эмбарго. Республика в свою очередь обязалась не допускать ввоза в Россию запрещенной продукции.