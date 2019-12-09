{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол Белоруссии: спор о поставках продовольствия в РФ будет решаться на общей коллегии

Стороны должны документально закрепить достигнутые договоренности, считает Владимир Семашко

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Спорные вопросы, связанные с ограничениями поставок белорусского продовольствия в Россию, предлагается выносить на общую коллегию аграрных ведомств двух стран. Об этом сообщил в понедельник посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко, комментируя соответствующие решения, принятые лидерами двух государств 7 декабря в Сочи.

"После достаточно длительного обсуждения президент России Владимир Путин согласился с тем, что прерогатива или право закрывать, к примеру, мясокомбинаты, молокозаводы должны принадлежать главному ветеринарному врачу Беларуси: он должен разбирать, что так, что не так, - приводит слова Семашко агентство БелТА. - Если паче чаяния [возникнут] спорные какие-то вопросы, то это должно выноситься наверх, например на общую коллегию Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России".

Он добавил, что есть вариант создания в Евразийской экономической комиссии соответствующего органа. "Но решили: лучше пока на двоих", - сказал посол. Он отметил, что сейчас стороны должны документально закрепить достигнутые договоренности. "Чтобы это было не просто на словах, а на бумаге - четко, выверено, как должен работать этот механизм", - подчеркнул Семашко. Он проинформировал, что данная работа должна завершиться до встречи президентов Белоруссии и России, намеченной на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

8 декабря Семашко сообщил, что в вопросе о поставках белорусского продовольствия в РФ у сторон есть "серьезные подвижки". Президенты дали поручение министерствам сельского хозяйства России и Белоруссии оформить найденный компромиссный вариант и прописать его в дорожной карте.

Россельхознадзор не раз вводил запрет на поставки с предприятий Белоруссии некоторых видов молока и сырья, ссылаясь на "небезопасность продукции", а также в связи с реэкспортом, когда под видом белорусских в РФ поставляются товары из стран, подпавших под продовольственное эмбарго. Республика в свою очередь обязалась не допускать ввоза в Россию запрещенной продукции.

Теги
БелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Фармкомплекс "Р-Фарм" в Азербайджане выйдет на полную мощность в 2020 году
Строительство комплекса началось в 2016 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС