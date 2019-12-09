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Новый логистический центр начнет работу в Лабытнанги в 2020 году

Планируется, что центр будет иметь элементы производства строительных материалов, которые будут востребованы при освоении отдаленных месторождений

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Новый логистический центр появится в 2020 году в городе Лабытнанги, который является транспортным узлом, связывающим железную дорогу и портовые мощности Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Сейчас проект лабытнангского логистического центра разрабатывается, в том числе он будет иметь элементы производства строительных материалов, которые будут очень востребованы при освоении отдаленных месторождений, чтобы те или иные изделия везли не только из Челябинской области, но и производили у нас", - сказал Артюхов.

По словам губернатора, основное предназначение города Лабытнанги как транспортного узла - связь между железной дорогой и портовыми мощностями. "Станция Обская позволяет уходить транспортному потоку дальше на Ямал. Те задачи, которые нужны для освоения двух полуостровов - Ямальского и Гыданского - наши транспортные узлы должны будут обеспечивать", - пояснил Артюхов.

Отвечая на вопрос ТАСС, губернатор отметил, что власти ведут переговоры с рядом инвесторов, заинтересованных в проекте. "Кто в итоге останется, пока говорить рано. Можно точно сказать, что в 2020 году в логистическом центре будет налажено производство", - уточнил он.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
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