Utair откроет дополнительный рейс из Краснодара в Сочи из-за отмены поездов между городами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair откроет в январе 2020 года дополнительный рейс по маршруту Краснодар - Сочи из-за временной остановки железнодорожного сообщения между городами. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

"Из-за масштабного ремонта пути РЖД отменяет прямое железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи. Поезд "Ласточка" не будет ходить между городами с 14 января по 29 апреля 2020 года. В связи с этим Utair принял решение запустить третий рейс между двумя городами с 14 января 2020 года, поскольку авиакомпания - единственный перевозчик, который связывает два крупных южных города прямым авиасообщением", - говорится в сообщении.

Utair будет выполнять три ежедневных рейса по маршруту, время в пути - 50 минут. "Рейс из Краснодара в Сочи - востребованный для пассажиров и жизненно необходимый для транспортной связи региона. В этом году Utair значительно расширил маршрутную сеть полетов из Краснодара и связывает город с Астраханью, Москвой, Нижневартовском, Тюменью, Сургутом, Ханты-Мансийском", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Ранее сообщалось, что железнодорожные поезда, следующие на Черноморское побережье, будут ходить по измененному расписанию с января по апрель 2020 года из-за ремонтных работ на одном из участков путей. Так, количество пассажирских поездов, следующих по маршруту Ростов - Адлер - Ростов, останется практически неизменным, а движение пассажирских поездов дальнего следования будет приостановлено на участке Краснодар - Горячий Ключ - Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ - Туапсе.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2018 году перевезла 7,9 млн пассажиров. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).