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Портфельная компания "Роснано" будет маркировать рельсы для цифрового учета

Новые принципы маркировки нацелены на автоматизацию внутренних технологических процессов на железной дороге

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано" выиграла тендер РЖД на разработку концепции цифровой маркировки железнодорожных рельсов, сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".

"Портфельная компания "Роснано" "РСТ-Инвент" стала победителем в тендере ОАО "РЖД" на разработку концепции по внедрению технологии маркировки рельсовой продукции. Производитель RFID-меток полностью соответствовал требованиям к компетенциям в области разработки и внедрения маркировки и систем автоматической идентификации. Концепция по внедрению технологии маркировки рельсовой продукции разрабатывается в рамках цифровизации железнодорожного комплекса. Новые принципы маркировки нацелены на автоматизацию внутренних технологических процессов на железной дороге, например цифровой учет рельсовой продукции", - говорится в сообщении.

RFID (от англ. Radio Frequency IDentification - радиочастотная идентификация) - способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах или RFID-метках. В настоящее время маркировка железнодорожных рельсов осуществляется с помощью клейма либо краски, метка содержит основные характеристиками рельса: наименование производителя, месяц и год изготовления, а также обозначение типа рельса. Учет маркированной таким образом продукции возможен только на бумажном носителе - в рельсовых книгах, однако там информация зачастую не соответствует действительности, что может стать критичной проблемой при выявлении причин какой-либо аварийной ситуации.

"РСТ-Инвент" - совместное предприятие "Роснано" и ГК "Систематика", отечественный производитель RFID-меток, оборудования и программного обеспечения. Компания реализовала более 350 RFID-проектов для частного бизнеса и по госзаказу, имеет собственный завод по производству RFID-меток и оборудования во Всеволожске Ленинградской области. В полный цикл компетенций компании в RFID входят все этапы от разработки элементной базы до внедрения и обслуживания готовых решений.

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