Тариф за услугу по обращению с ТКО в Архангельской области ограничат законодательно

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Максимальный размер тарифа на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в Архангельской области ограничат региональным законом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации области.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Максимальный тариф за коммунальную услугу по обращению с ТКО ограничат областным законом. Подготовить соответствующий нормативно-правовой акт в ходе оперативного совещания в правительстве Архангельской области поручил глава региона Игорь Орлов", - говорится в сообщении.

Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО не должна превышать 120 рублей в месяц с одного проживающего для жителей крупных городов региона, не более 73 рублей она должна быть для городов с численностью жителей до 12 тысяч человек и не выше 52 рублей с человека - в деревнях и селах. Ранее предполагалось, что максимальный тариф будет составлять 150 рублей. Законопроект планируется вынести на рассмотрение депутатов областного собрания на ближайшей сессии.

29 октября было подписано соглашение между Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экоинтегратор". Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач и расторг соглашение, которое заключили в апреле 2018 года.

С 1 января 2020 года региональный оператор приступит к работе. Тариф на его услуги должен быть утвержден к середине декабря 2019 года.