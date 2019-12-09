Трое руководителей Samsung получили тюремные сроки за мошенничество

ТАСС, 9 декабря. Три руководителя высшего звена корпорации Samsung Electronics были признаны виновными в мошенничестве и приговорены к тюремному заключению. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap New.

По решению суда Центрального административного округа Сеула вице-президент Samsung Electronics, отвечавший за финансовые средства компании, получил два года тюремного заключения, двое других подсудимых были приговорены к полутора годам лишения свободы. В частности, они обвинялись в том, что по их указанию другие сотрудники компании пытались скрыть и уничтожить документы, касающиеся финансовой отчетности корпорации.

На данный момент прокуратура Республики Корея подозревает дочернюю компанию Samsung Electronics - производителя лекарственных препаратов Samsung BioLogics - в искусственном наращивании стоимости акций этого предприятия. Так, в надзорном органе полагают, что в 2015 году в результате незаконного изменения формулы расчета стоимости акций в совместной американо-южнокорейской компании Bioepis капитализация Samsung BioLogics резко возросла.